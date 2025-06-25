Неизвестный расстрелял автобус с пассажирами в Красноярске
SHOT: В Красноярске обстреляли автобус, минимум один пассажир пострадал
В Красноярске неизвестный открыл огонь по пассажирскому автобусу. В результате инцидента пострадал минимум один человек, сообщает SHOT.
Последствия стрельбы по пассажирскому автобусу в Красноярске. Видео © Telegram / SHOT
Инцидент произошёл на улице Борисевича. Пассажиры автобуса сообщили о двух громких хлопках, напоминающих выстрелы. В автобус стреляли, предположительно, из травматического оружия. Полиция ведёт розыск злоумышленника. Рассматривается версия, что выстрелы были произведены из окна одного из близлежащих домов.
Ранее Life.ru рассказал, что в Харькове неизвестный военный открыл огонь по детской площадке. Мужчину задержали правоохранители. По предварительной информации, никто не пострадал.
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