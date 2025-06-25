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25 июня, 15:05

Неизвестный расстрелял автобус с пассажирами в Красноярске

SHOT: В Красноярске обстреляли автобус, минимум один пассажир пострадал

В Красноярске неизвестный открыл огонь по пассажирскому автобусу. В результате инцидента пострадал минимум один человек, сообщает SHOT.

Последствия стрельбы по пассажирскому автобусу в Красноярске. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл на улице Борисевича. Пассажиры автобуса сообщили о двух громких хлопках, напоминающих выстрелы. В автобус стреляли, предположительно, из травматического оружия. Полиция ведёт розыск злоумышленника. Рассматривается версия, что выстрелы были произведены из окна одного из близлежащих домов.
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Ранее Life.ru рассказал, что в Харькове неизвестный военный открыл огонь по детской площадке. Мужчину задержали правоохранители. По предварительной информации, никто не пострадал.

Обложка © Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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