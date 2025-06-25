Российских школьников пригласили на бесплатный курс от VK по медиапрофессиям

VK Education приглашает школьников в «IT-дайвинг: медиа» — бесплатное погружение в мир digital-профессий. Ученики 7-11 классов со всей России могут принять участие в интерактивной профориентационной программе, которая позволит познакомиться с востребованными специальностями и решить реальные кейсы от экспертов VK.

С 7 по 16 июля участники программы освоят азы профессий контент-менеджера, проджект-менеджера и креативного продюсера через увлекательные воркшопы и практические задания. Весь проект состоит из двух этапов. Первый, открытый для всех желающих, посвящён знакомству с направлениями: там можно узнать о самых актуальных специальностях от ведущих экспертов VK, выполнить задачи и заработать баллы. Присоединиться к открытой части можно в сообществе Песочница VK Education.

«В IT работают не только программисты, в развитии цифровых продуктов участвует большое количество специалистов digital-направлений. Мы запускаем программу «IT-дайвинг: медиа», чтобы школьники могли познакомиться с востребованными нетехническими профессиями, решить кейсы от экспертов VK и понять, какое направление им подходит в будущем. Это интерактивный формат, который даст возможность ребятам интересно и с пользой провести время на летних каникулахах. Благодаря онлайн-формату присоединиться к программе можно из любой точки», — поделилась Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

Программа доступна онлайн. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться в чат-боте сообщества Песочница VK Education не позднее 13 июля.