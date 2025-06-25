Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора колледжа и его адвоката под Тулой

Подозреваемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксёнова взят под стражу на два месяца. Информацию предоставили в Следственном комитете по Тульской области.

«По ходатайству следователя <...> в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве двух местных жителей, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.