Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора колледжа и его адвоката под Тулой
Обвиняемый Максим К. Обложка © Telegram / СУ СК России по Тульской области
Подозреваемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксёнова взят под стражу на два месяца. Информацию предоставили в Следственном комитете по Тульской области.
«По ходатайству следователя <...> в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве двух местных жителей, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
43-летнему бизнесмену Максиму К. инкриминируется убийство двух лиц, квалифицированное по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ — ему грозит до 20 лет колонии. В ходе следственных действий злоумышленник дал признательные показания, детально описав обстоятельства преступления.
Напомним, 23 июня в Тульской области были застрелены директор Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксёнов, ранее работавший следователем. Тела обнаружили с огнестрельными ранениями в голову.