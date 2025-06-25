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Регион
25 июня, 15:38

Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора колледжа и его адвоката под Тулой

Обвиняемый Максим К. Обложка © Telegram / СУ СК России по Тульской области

Обвиняемый Максим К. Обложка © Telegram / СУ СК России по Тульской области

Подозреваемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксёнова взят под стражу на два месяца. Информацию предоставили в Следственном комитете по Тульской области.

«По ходатайству следователя <...> в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве двух местных жителей, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

43-летнему бизнесмену Максиму К. инкриминируется убийство двух лиц, квалифицированное по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ — ему грозит до 20 лет колонии. В ходе следственных действий злоумышленник дал признательные показания, детально описав обстоятельства преступления.

Убийцей директора колледжа и его адвоката под Тулой оказался набравший долгов бизнесмен, он задержан
Убийцей директора колледжа и его адвоката под Тулой оказался набравший долгов бизнесмен, он задержан

Напомним, 23 июня в Тульской области были застрелены директор Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксёнов, ранее работавший следователем. Тела обнаружили с огнестрельными ранениями в голову.

Наталья Демьянова
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