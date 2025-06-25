«Прожарка» по-космически: «Двойник» Путина с ТНТ объяснил ссору Рогозина с КВНщиками

Артист Дмитрий Грачёв, известный как двойник Владимира Путина, прокомментировал NEWS.ru перепалку между Дмитрием Рогозиным и командой КВН «Негоден». Он назвал произошедшее своеобразной «прожаркой».

«Думаю, если бы Рогозин был на игре, возможно, он отреагировал бы не так остро. Бывает, что отдельно взятая шутка, особенно вырванная из контекста, может не зайти», — высказался Грачёв.

По мнению комика, ситуация, развернувшаяся после выступления КВНщиков, напоминает популярный формат «прожарки», где участники публично высмеивают друг друга в жёсткой форме. Грачёв считает, что реакция Рогозина могла бы быть мягче, если бы он лично присутствовал на игре и слышал шутку в контексте. Он также отметил, что отдельные реплики, вырванные из общей сцены, могут восприниматься иначе. В таком случае перепалка становится обменом остротами, а не серьёзным конфликтом.

Ранее стендап-комик Артемий Останин* был внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Причиной стали высказывания, которые он допустил во время выступления в Москве — по версии следствия, они носили оскорбительный характер в адрес раненых военнослужащих.