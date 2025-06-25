В России обсуждается вопрос о полном запрете экспорта бензина

Российские компании рассматривают введение полного запрета на поставки бензина за рубеж в целях стабилизации внутреннего рынка топлива. Срок действия предполагаемого эмбарго, по информации РИА «Новости», полученной от источников, близких к комитету ФАС, может продлиться до конца октября 2025 года.

Особенностью обсуждаемого предложения является то, что его действие может распространиться не только на непроизводственные структуры (трейдеров, нефтебазы и малые предприятия), но и на ведущие нефтяные компании. Именно эта тема и стала одним из главных вопросов на недавнем заседании комитета ФАС.