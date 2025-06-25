В России обсуждается вопрос о полном запрете экспорта бензина
ФАС: На топливном рынке может быть введён полный запрет на экспорт бензина из РФ
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Российские компании рассматривают введение полного запрета на поставки бензина за рубеж в целях стабилизации внутреннего рынка топлива. Срок действия предполагаемого эмбарго, по информации РИА «Новости», полученной от источников, близких к комитету ФАС, может продлиться до конца октября 2025 года.
Особенностью обсуждаемого предложения является то, что его действие может распространиться не только на непроизводственные структуры (трейдеров, нефтебазы и малые предприятия), но и на ведущие нефтяные компании. Именно эта тема и стала одним из главных вопросов на недавнем заседании комитета ФАС.
Ранее сообщалось, что рост цен на топливо на оптовом рынке происходит из-за увеличения расходов на ремонт и угроз атак дронов. По прогнозам, летом спрос на горючее будет преимущественно обусловлен коммерческими грузоперевозками, поддерживаемыми бумом онлайн-торговли и увеличением импорта благодаря крепкому рублю. Также значительный вклад внесут частные автомобилисты, отправляющиеся в отпускные поездки по стране.