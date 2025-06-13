Автоэксперт раскрыл причины продолжающегося роста цен на бензин

Нефтезаводы могут поднять отпускные цены на топливо из-за увеличивающихся расходов на ремонт оборудования и рисков атак дронов. Об этом сообщил владелец сети «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов в интервью радио «Комсомольская правда».

«Главным образом, выравнивается спрос на автотопливо — подходит к концу весенняя страда, во время которой традиционно дорожают нефтепродукты. Летом спрос будут определять коммерческое перевозки: рынок онлайн-торговли продолжает расти, увеличиваются и поставки из-за рубежа на фоне крепкого рубля, а также личный транспорт — сказывается внутренняя миграция по России в сезон отпусков», — сказал он.

Он отметил, что летом основной спрос будут формировать коммерческие перевозки, связанные с растущим рынком онлайн-торговли и увеличением импортных поставок благодаря укреплению рубля, а также частные автовладельцы из-за сезонной внутренней миграции во время отпусков.

Иванов также указал на возможный рост отпускных цен на бензин со стороны нефтеперерабатывающих заводов. По его мнению, это может быть связано с увеличением затрат на ремонт оборудования и необходимостью компенсировать риски от возможных атак беспилотников.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что нефтяные компании и сети АЗС будут вынуждены перекладывать на потребителей дополнительные расходы. Речь идёт о повышении зарплат сотрудников, увеличении налога на прибыль на 5 процентных пунктов с 2025 года, а также предстоящем в июле росте тарифов ЖКХ в среднем на 11,9% по стране. Особенно заметно это скажется на традиционных АЗС с персоналом и дополнительной инфраструктурой.