Россия заняла второе место среди стран G20 дешевизне бензина, уступив Саудовской Аравии

Россия занимает второе место по доступности бензина среди стран G20, уступая только Саудовской Аравии. Самые высокие цены на топливо зафиксированы во Франции. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные национальных статистических служб каждой из стран.

В среднем по G20 литр бензина стоит 102,64 рубля. В Саудовской Аравии бензин можно приобрести вдвое дешевле — всего за 50,52 рубля за литр. Россия занимает второе место с ценой 59,66 рубля, а Индонезия замыкает тройку лидеров с ценой 64,38 рубля за литр.

Стоимость бензина в России и еще нескольких странах оказалась ниже среднего показателя по 15 проанализированным государствам. В первую пятерку стран с наиболее доступным бензином, помимо вышеупомянутых, вошли США (74,97 рубля) и Бразилия (84,75 рубля). В Аргентине литр бензина стоит 89,64 рубля, в Китае — 92,08 рубля, в Канаде — 94,53 рубля, в Австралии — 96,16 рубля, в Южной Корее и Японии — 97,79 рубля, а в Индии и Турции — 99,42 рубля.

В ряде стран стоимость бензина превышает 100 рублей за литр: ЮАР (101,05 рубля), Мексика (101,86 рубля), Великобритания (156,46 рубля). Наиболее высокие цены на бензин отмечены в Германии (159,72 рубля), Италии (164,61 рубля) и Франции (165,42 рубля).