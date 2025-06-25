Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где прозвучали заявления о том, что инвестиционный климат в России не соответствует «высоким мировым стандартам». Она обратила внимание на действия США в это же время на Ближнем Востоке.

В своём Telegram-канале дипломат подчеркнула, что на форуме поднимали вопросы не о реальных условиях развития инвестиций в РФ, а повторяли уже известные обвинения. При этом, как отметила Захарова, США продемонстрировали пример управления экономикой через прямое вмешательство в мировой энергетический рынок.

«Отправив американские ракеты удобрять ближневосточные почвы под будущие «инвестиции», президент США одновременно в ручном режиме контролировал энерготемпературу: «Всё, держите цены на нефть низкими. Я слежу! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого». Трамп также дал поручение Минэнерго США: «Бури, детка, бури!!!» и потребовал исполнить приказ сейчас же. Так сказать, инвестиционная привлекательность в полный рост», — написала она.

Представитель МИД призвала при обсуждении так называемого «не того инвестиционного климата» в России учитывать действия Вашингтона, связанные с политическим давлением на мировые энергетические рынки и использование военной силы в других странах.