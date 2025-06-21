Инвестиционный прорыв: Петербург привлёк более триллиона рублей на ПМЭФ-2025

Санкт-Петербург продемонстрировал впечатляющие результаты на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Северная столица заключила 67 соглашений, более сорока из которых — инвестиционные, аккумулировав таким образом свыше 1 триллиона рублей. Точная сумма привлечённых средств составила 1,028 триллиона рублей. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Северная столица России заключила 67 соглашений (в том числе более 40 инвестиционных) на общую сумму 1 триллион 028,8 миллиарда рублей. Это позволит нам продолжить развитие Петербурга как мегаполиса XXI века. Сделать новые важные шаги по достижению наших приоритетов развития», — приводит пресс-служба слова Беглова.

По его словам, столь значительный объём договорённостей позволит городу продолжить поступательное развитие, укрепляя его статус современного мегаполиса и открывая новые горизонты для реализации ключевых проектов.