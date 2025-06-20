Президент Индонезии посетил Пискарёвское кладбище и назвал Петербург символом патриотизма

Президент Индонезии Прабово Субианто назвал Санкт-Петербург героическим городом с высоким уровнем патриотизма и рассказал о посещении Пискарёвского кладбища. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Благодарю вас, господин Путин, за приглашение, благодаря этому я смог сегодня здесь выступать, в этом замечательном древнем героическом городе. Городе, для которого характерен высокий уровень патриотизма. Я очень люблю историю, и я ознакомился с историей России, и я знаю о том значении, которое имеет Санкт-Петербург. Для меня большая честь присутствовать здесь. Я посетил Пискарёвское кладбище несколько дней тому назад», — сказал Субианто.