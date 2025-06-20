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20 июня, 19:41

Президент Индонезии посетил Пискарёвское кладбище и назвал Петербург символом патриотизма

Президент Индонезии на ПМЭФ-2025 отметил героическую роль Санкт-Петербурга

Президент Индонезии Прабово Субианто. Обложка © Life.ru

Президент Индонезии Прабово Субианто. Обложка © Life.ru

Президент Индонезии Прабово Субианто назвал Санкт-Петербург героическим городом с высоким уровнем патриотизма и рассказал о посещении Пискарёвского кладбища. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Благодарю вас, господин Путин, за приглашение, благодаря этому я смог сегодня здесь выступать, в этом замечательном древнем героическом городе. Городе, для которого характерен высокий уровень патриотизма. Я очень люблю историю, и я ознакомился с историей России, и я знаю о том значении, которое имеет Санкт-Петербург. Для меня большая честь присутствовать здесь. Я посетил Пискарёвское кладбище несколько дней тому назад», — сказал Субианто.

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На ПМЭФ активно развиваются контакты России с партнёрами из стран Глобального Юга. Ранее президент РФ Владимир Путин и Субианто заключили соглашение о стратегическом партнёрстве и достигли договоренности о формировании российско-индонезийской инвестиционной платформы с фондом в 2 миллиарда евро.

Александра Мышляева
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