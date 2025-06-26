Трамп хочет ограничить доступ Конгресса к секретным данным после утечки информации по Ирану

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ужесточения правил предоставления секретной информации членам Конгресса. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на источники в Белом доме.

Причиной таких мер стала утечка данных о результатах недавних ударов американских вооружённых сил по объектам иранской ядерной программы. В администрации обеспокоены тем, что конфиденциальная информация попадает в распоряжение лиц, не имеющих надлежащего допуска.

«Администрация Трампа планирует ограничить предоставление секретной информации Конгрессу после утечки внутренней аналитики, согласно которой субботние бомбардировки ядерных объектов Ирана были не столь успешными, как утверждал президент Трамп», — говорится в статье.

В Белом доме пока не прокомментировали данную информацию. Демократическая оппозиция уже выражала недовольство отказом проинформировать некоторых конгрессменов о планах удара по Тегерану. Ожидается, что новые ограничения спровоцируют очередную волну критики.