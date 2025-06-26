Ложная осень: Эксперт в беседе с Life.ru раскрыл самые грибные места Подмосковья

Из-за похолодания и дождей грибы подумали, что пришла осень. В Подмосковье и в среднем по России сейчас растут сетчатый, еловый и сосновый боровики. Профессиональный грибник и создатель научно-популярного канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров в беседе с Life.ru раскрыл самые грибные места Московской области.

«В данный момент активно появляется только белый гриб сетчатый — самый ранний из них. Его лучше искать по светлым берёзовым или дубовым опушкам, искать в центре леса сейчас бесполезно — там грибов нет. Однако и на опушках сейчас трудно найти чистые грибы: все они червивые из-за активности грибных комариков, которые очень соскучились по грибам», — поделился эксперт.

Специалист советует отправиться за лисичками, которые практически не бывают червивыми. Их можно найти в березняках или ельниках под Москвой. Также актуальны подосиновики — их сейчас достаточно много, особенно жёлто-бурых. Несмотря на название, эти подосиновики растут под берёзами, так как образуют симбиоз именно с ними.

«Общая закономерность такова: все лесные грибы связаны с определёнными деревьями. Белые грибы растут под ёлками и дубами, лисички — в березняках и ельниках, а подосиновики — под берёзами. Поэтому выбор места зависит от вида гриба», — уточнил собеседник Life.ru.

В ближайшие дни дождей не обещают, ожидается жара. В таком случае грибной сезон может прерваться к середине июля. Сейчас есть хорошие шансы собрать свежие и ароматные лисички, шампиньоны и подосиновики.

Грибная волна в Подмосковье обычно начинается на востоке области (Орехово-Зуево) и движется на запад. В ближайшие пару дней лучше всего идти в смешанные леса с ёлками и берёзами или искать грибы на опушках. Некоторые люди уже находят еловые белые грибы — менее червивые по сравнению с щёчками. Их нужно искать в ельниках.

«Сейчас я сам нахожусь в ельнике по пути на дачу — пока не вижу ни одного елового белого гриба, возможно, у меня ещё нет их в районе Домодедово. А вот сетчатый белый гриб я нашёл, хоть и червивый», — рассказал эксперт.