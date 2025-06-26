Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 05:12

В Ивделе Свердловской области обнаружены тела погибших при взрыве

Ural Mash: Установлены личности погибших при взрыве в Ивделе

Обложка © Telegram / Прокуратура Свердловской области

Обложка © Telegram / Прокуратура Свердловской области

В городе Ивдель Свердловской области обнаружены тела погибших в результате взрыва в жилом доме. По предварительным данным, это 67-летний Виктор Шутов и 69-летняя Галина Осипова. Об этом сообщает Ural Mash.

Галина Осипова. Фото © Telegram / Ural Mash

Галина Осипова. Фото © Telegram / Ural Mash

По словам соседей, Шутов не употреблял алкоголь и не курил, но отличался странным поведением. В его квартире был склад из книг, старых вещей и велосипеда. Осипова, которая иногда навещала Шутова, чаще выпивала и курила. Её не называли сожительницей, так как она жила то у него, то в другом месте.

В Свердловской области введён режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
В Свердловской области введён режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Ранее сообщалось о взрыве в жилом доме в Ивделе, в результате которого погибли два человека и пострадали семь. По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон. Из дома были эвакуированы 19 человек, в том числе семеро детей. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar