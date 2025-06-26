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Регион
26 июня, 05:19

Элитный гольф-клуб, специальное меню и огромный торт: Валерий Меладзе потратил миллион на своей юбилей

SHOT: Валерий Меладзе потратил 1 млн руб. на празднование 60-летия в Испании

Певец Валерий Меладзе потратил более миллиона рублей на празднование своего 60-летия 23 июня в Испании. Как сообщает SHOT, специально для торжества пришлось закрыть ресторан в элитном гольф-клубе в Марбелье.

Юбилей Валерия Меладзе. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, заслуженный артист России отпраздновал свой юбилей в заведении Magna Café Marbella, которое арендовал за две тысячи евро. Также он заплатил 60 евро за работу бара в течение четырёх часов. 200 евро певец отдал за меню на русском языке. Гостей угощали говяжьей вырезкой, перчиками падрон, креветками пиль-пиль, филе сибаса и огромным тортом с лесными ягодами. Из напитков предлагались смузи за 15 евро, шампанское (65 евро за бутылку) и коктейли.

Юбилей Валерия Меладзе. Фото © SHOT

Юбилей Валерия Меладзе. Фото © SHOT

На мероприятии присутствовали брат певца Константин, жена Альбина Джанабаева, дети и другие родственники. Для праздника заказали ведущего и диджея, но Валерий Меладзе захотел тишины, поэтому обошлось без музыкального сопровождения. Затем он сам вышел на сцену и исполнил несколько хитов.

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Ранее сообщалось, что дочь Валерия Меладзе накопила 144 штрафа за гонки по Москве на красном Mercedes. В числе нарушений превышение скорости, повороты в неположенных местах, игнорирование дорожной разметки, использование телефона за рулём и проезд на красный свет.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / meladzevalerian

Никита Никонов
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