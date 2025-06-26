Сальдо анонсировал появление нового курортного города в Херсонской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Skorobogatko
На Арбатской стрелке в Херсонской области будет воздвигнут новый город-курорт с комфортным жильём и развитой туристической инфраструктурой. Это место станет жемчужиной всего региона, сообщил РИА «Новости» на ПМЭФ губернатор Владимир Сальдо.
Первая очередь города рассчитана на постоянное проживание 30 тысяч человек, с правительственным кварталом в качестве центра. Особое внимание уделено участникам СВО, для которых предусмотрены льготные условия получения земельных участков.
По словам Сальдо, мастер-план застройки, включающий жилые комплексы, объекты отдыха и санаторно-курортные учреждения, уже воплощается в жизнь. Инженерные коммуникации полностью проложены, что значительно ускоряет процесс.
«Сейчас уже разворачивается строительство. Это будет как многоэтажная застройка не более 9 этажей, большие территории предусматриваются для индивидуального жилищного строительства, но оно будет не хаотичное, а спланированное», — пояснил глава области.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в восстановлении предприятия «Азовсталь» в освобождённом Мариуполе нет нужды, поскольку на его месте лучше сделать курортную зону. Он напомнил, что Донецкая Народная Республика имеет 124 километра береговой линии, на которых необходимо навести красоту.