Сальдо анонсировал появление нового курортного города в Херсонской области

На Арбатской стрелке в Херсонской области будет воздвигнут новый город-курорт с комфортным жильём и развитой туристической инфраструктурой. Это место станет жемчужиной всего региона, сообщил РИА «Новости» на ПМЭФ губернатор Владимир Сальдо.

Первая очередь города рассчитана на постоянное проживание 30 тысяч человек, с правительственным кварталом в качестве центра. Особое внимание уделено участникам СВО, для которых предусмотрены льготные условия получения земельных участков.

По словам Сальдо, мастер-план застройки, включающий жилые комплексы, объекты отдыха и санаторно-курортные учреждения, уже воплощается в жизнь. Инженерные коммуникации полностью проложены, что значительно ускоряет процесс.

«Сейчас уже разворачивается строительство. Это будет как многоэтажная застройка не более 9 этажей, большие территории предусматриваются для индивидуального жилищного строительства, но оно будет не хаотичное, а спланированное», — пояснил глава области.