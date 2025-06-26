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26 июня, 09:50

Задержаны трое жителей Петербурга, сорвавших копию Знамени Победы

СК: Выдвинуто обвинение трём жителям Петербурга после осквернения символа Победы

Обложка © Telegram / Питерский Следком

Обложка © Telegram / Питерский Следком

В Санкт-Петербурге задержали троих местных жителей за срыв копии Знамени Победы. Об этом рассказали в управлении СК по городу. Дело расследуется по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ. Все задержанные свою вину признали и назвали проступок «ошибкой».

В Петербурге задержаны трое человек по факту осквернения символа Победы. Видео © Telegram / Питерский Следком

«Трое фигурантов, один из которых несовершеннолетний, задержаны. Всем предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сказано в сообщении.

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Напомним, в Кировском районе Санкт-Петербурга неизвестные сорвали и разорвали знамя Победы, вывешенное к 9 Мая. Об осквернении символа Победы стало известно в День памяти и скорби 22 июня. Возбуждено уголовное дело.

Татьяна Миссуми
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