Задержаны трое жителей Петербурга, сорвавших копию Знамени Победы

В Санкт-Петербурге задержали троих местных жителей за срыв копии Знамени Победы. Об этом рассказали в управлении СК по городу. Дело расследуется по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ. Все задержанные свою вину признали и назвали проступок «ошибкой».

В Петербурге задержаны трое человек по факту осквернения символа Победы. Видео © Telegram / Питерский Следком

«Трое фигурантов, один из которых несовершеннолетний, задержаны. Всем предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сказано в сообщении.