Стало известно, что мешает «Зениту» завершить трансфер левого защитника из Аргентины

По сообщениям журналиста Максимилиано Грильо, «Зенит» находится на финальной стадии переговоров по приобретению левого защитника Романа Веги из «Аргентинос Хуниорс». По данным источника, единственным препятствием для официального объявления трансфера остаётся личное согласие футболиста на переезд в Россию.

В текущем сезоне 21-летний Вега принял участие в 12 матчах аргентинской лиги, отметившись одним голом и одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €5 млн. На счету защитника также несколько выступлений за молодежную сборную Аргентины, пишет пишет «Чемпионат». Ранее стало известно, что петербургский клуб опередил «Ривер Плейт» в борьбе за игрока и намерен выкупить 90% прав на Вегу у «Аргентинос Хуниорс» за сумму в €7,7 млн.