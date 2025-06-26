Стало известно, что мешает «Зениту» завершить трансфер левого защитника из Аргентины
Новый игрок «Зенита» Роман Вега пока не дал согласие на переезд в Россию
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/romaanvega
По сообщениям журналиста Максимилиано Грильо, «Зенит» находится на финальной стадии переговоров по приобретению левого защитника Романа Веги из «Аргентинос Хуниорс». По данным источника, единственным препятствием для официального объявления трансфера остаётся личное согласие футболиста на переезд в Россию.
В текущем сезоне 21-летний Вега принял участие в 12 матчах аргентинской лиги, отметившись одним голом и одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €5 млн. На счету защитника также несколько выступлений за молодежную сборную Аргентины, пишет пишет «Чемпионат». Ранее стало известно, что петербургский клуб опередил «Ривер Плейт» в борьбе за игрока и намерен выкупить 90% прав на Вегу у «Аргентинос Хуниорс» за сумму в €7,7 млн.
А ранее Life.ru рассказывал, что «Крылья Советов» оказались в непростой ситуации: самарскому клубу временно запрещено регистрировать новых футболистов. Российский футбольный союз (РФС) наложил на команду санкции, запретив приобретать игроков в течение следующих двух трансферных окон — летнего и зимнего.