Певицу Lorde задержали во время съёмок клипа

Знаменитая новозеландская артистка Lorde была задержана полицией в Нью-Йорке в процессе создания своего нового музыкального видео. Правоохранительные органы заподозрили певицу в подстрекательстве к массовым беспорядкам, когда на несогласованные съёмки в городском парке собралось множество поклонников.

Этот инцидент произошёл во время работы над клипом на новую композицию «What Was That». Лорд объявила о месте съёмок через свои социальные сети.

«Ко мне подошёл строгий антитеррористический отдел. Они сказали, что, если я ступлю на территорию парка, меня арестуют за нарушение общественного порядка», — рассказала Lorde в интервью People.

Полиция задержала артистку и провела с ней допрос, обвиняя в организации несанкционированного скопления людей, что могло привести к беспорядкам. Съёмочной группе пришлось ожидать несколько часов, прежде чем они смогли продолжить работу.

«Нам пришлось снимать в ускоренном режиме, потому что премьера клипа должна была состояться через 24 часа», — призналась Lorde.

На данный момент нет информации о возможных юридических последствиях для певицы, однако инцидент уже вызвал активное обсуждение в социальных сетях. Одни поклонники поддерживают свою любимицу, в то время как другие считают, что знаменитостям следует более ответственно подходить к соблюдению правил.