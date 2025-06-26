Певицу Lorde задержали во время съёмок клипа
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Знаменитая новозеландская артистка Lorde была задержана полицией в Нью-Йорке в процессе создания своего нового музыкального видео. Правоохранительные органы заподозрили певицу в подстрекательстве к массовым беспорядкам, когда на несогласованные съёмки в городском парке собралось множество поклонников.
Этот инцидент произошёл во время работы над клипом на новую композицию «What Was That». Лорд объявила о месте съёмок через свои социальные сети.
«Ко мне подошёл строгий антитеррористический отдел. Они сказали, что, если я ступлю на территорию парка, меня арестуют за нарушение общественного порядка», — рассказала Lorde в интервью People.
Полиция задержала артистку и провела с ней допрос, обвиняя в организации несанкционированного скопления людей, что могло привести к беспорядкам. Съёмочной группе пришлось ожидать несколько часов, прежде чем они смогли продолжить работу.
«Нам пришлось снимать в ускоренном режиме, потому что премьера клипа должна была состояться через 24 часа», — призналась Lorde.
На данный момент нет информации о возможных юридических последствиях для певицы, однако инцидент уже вызвал активное обсуждение в социальных сетях. Одни поклонники поддерживают свою любимицу, в то время как другие считают, что знаменитостям следует более ответственно подходить к соблюдению правил.
Ранее в подмосковной Лобне полиция задержала вокалиста группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая (сценический псевдоним Alex Terrible) во время съёмок клипа. Около 12 часов дня сотрудники правоохранительных органов прибыли на съёмочную площадку, где находились Шиколай, барабанщик Евгений Новиков и участники массовки, после чего всех доставили в отделение.