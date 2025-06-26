Афера века: На Тайване студент хотел обмануть страховые, но остался без денег, ног и свободы

Жители Тайваня — 24-летний студент Чжан и его товарищ Ляо — придумали схему по обману страховой компании и получению выплат. В январе 2023 года они на 10 часов погрузили ноги Чжана в сухой лёд. Закончилось это тяжелейшим обморожением и последующей ампутацией, сообщает South China Morning Post.

Мошенники пытались убедить страховые компании, что травма была получена во время ночной мотоциклетной поездки. В материале говорится, что они подали заявления на выплаты по пяти страховым полисам на общую сумму 1,4 миллиона тайваньских долларов (около 3,7 миллиона рублей). Однако их план провалился — только одна компания выплатила 236 тысяч тайваньских долларов (примерно 700 тысяч рублей), тогда как остальные, заподозрив обман, отказали. Медицинская экспертиза подтвердила, что характер повреждений соответствует длительному контакту с сухим льдом, а не кратковременному воздействию холодного воздуха.

Судьи назвали этот случай беспрецедентным примером мошенничества с самоповреждением. Чжан получил условный срок — 2 года лишения свободы, в то время как его сообщник Ляо, признанный организатором преступной схемы, был приговорён к 6 годам тюремного заключения.