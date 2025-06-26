Российские учёные придумали, как выращивать элитный картофель дома

Учёные из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали инновационный метод, позволяющий значительно упростить и ускорить процесс выращивания элитных сортов картофеля непосредственно в домашних условиях. Информация об этом поступила в РИА «Новости» от пресс-службы центра.

Ключевым преимуществом новой технологии является её доступность: она не требует применения дорогостоящих химических веществ или сложного оборудования. Методика позволяет размножать картофель даже в условиях дачи или городской квартиры, обеспечивая защиту клубней от инфекций и гарантируя быстрое получение высококачественного посадочного материала. Учитывая, что картофель культивируется более чем в полутора сотнях стран мира и остаётся одним из важнейших источников питательных веществ, данная разработка имеет большое значение для повышения доступности качественного посадочного материала и улучшения продовольственной безопасности.

«Мы разработали подход, который позволяет защищать картофельные клубни от инфекций и выращивать их в условиях квартиры, дома или дачного участка, поскольку предложенный подход не требует использования дорогих реагентов и наличия лабораторного оборудования», — рассказал старший научный сотрудник Новгородского НИИ сельского хозяйства Николай Семчук.​