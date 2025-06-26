Стало известно, кто сыграет главную роль в перезапуске «Моей прекрасной няни»
Олеся Иванченко сыграет главную роль в перезапуске «Моей прекрасной няни»
Олеся Иванченко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / losenok95
Ведущая популярной программы «Натальная карта» Олеся Иванченко получила главную роль в сериале «Няня Оксана» — обновлённой версии культового шоу «Моя прекрасная няня». Премьера состоится в сентябре на телеканале «Пятница!» и платформе PREMIER.
Проект создаётся компанией Norm Production и расскажет историю Оксаны — жительницы Краснодарского края, которая после расставания с женихом остается в Москве и неожиданно становится няней в семье ресторатора-вдовца (Виктор Хориняк), воспитывающего троих детей.
Ранее Life.ru рассказывал, как сложились судьбы актеров сериала «Моя прекрасная няня» спустя два десятилетия после премьеры. Сериал быстро завоевал сердца зрителей, став одним из самых любимых российских ситкомов благодаря запоминающейся заставке и обаятельным персонажам. В конце мая ушла из жизни Анастасия Заворотнюк, исполнившая главную роль в шоу. Подробнее о том, как сложилась жизнь других актеров, принимавших участие в этом популярном проекте, — в нашем материале.