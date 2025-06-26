Стало известно, кто сыграет главную роль в перезапуске «Моей прекрасной няни»

Проект создаётся компанией Norm Production и расскажет историю Оксаны — жительницы Краснодарского края, которая после расставания с женихом остается в Москве и неожиданно становится няней в семье ресторатора-вдовца (Виктор Хориняк), воспитывающего троих детей.

Ранее Life.ru рассказывал, как сложились судьбы актеров сериала «Моя прекрасная няня» спустя два десятилетия после премьеры. Сериал быстро завоевал сердца зрителей, став одним из самых любимых российских ситкомов благодаря запоминающейся заставке и обаятельным персонажам. В конце мая ушла из жизни Анастасия Заворотнюк, исполнившая главную роль в шоу. Подробнее о том, как сложилась жизнь других актеров, принимавших участие в этом популярном проекте, — в нашем материале.