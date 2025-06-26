Россиянин снял на видео двух акул, пойманных северокорейцами на Сахалине

Рыбаки, находящиеся в районе посёлка Правда Холмского района, столкнулись с трудностями при погрузке пойманных акул в автомобиль. К слову, есть мясо этих видов акул не рекомендуется — оно обладает довольно специфическим вкусом, поскольку насыщено мочевиной и аммиаком.

Ранее российская туристка сняла на видео акулу, плавающую у пляжа Махмутлар в Аланье, Турция. Спасатель подтвердил, что она может быть опасна для людей. Однако после разговора с руководством сотрудник изменил заявление, сообщив, что ошибся и принял за неё безвредную рыбу, заверив, что туристам не стоит беспокоиться. Местные сообщают, что в этом сезоне акулы чаще появляются у берегов курорта. Несмотря на уверения властей в безопасности, многие отдыхающие теперь опасаются заходить в воду.