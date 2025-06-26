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26 июня, 12:03

Акул-людоедов мако заметили в Уссурийском заливе в Приморском крае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Uryadnikov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Uryadnikov

Опасные акулы-мако появились в Уссурийском заливе из-за аномально тёплой воды. Об этом сообщает Mash.

Акулы-мако появились в Уссурийском заливе. Обложка © Telegram / Mash

Обычно эти хищники приплывают в Приморье к середине августа, но в этом году вода прогрелась до 22 градусов раньше срока, что и спровоцировало их раннее появление. На кадрах, снятых спортсменами Федерации рыболовного спорта, видно, как одна из акул выпрыгивает из воды — так мако оглушают добычу.

Такие рыбы представляют реальную угрозу для людей, предупредили в International Shark Attack File (ISAF). По их данным, с 2006 по 2024 год зафиксированы десятки нападений на туристов, дайверов и рыбаков. Последний инцидент произошёл в декабре 2024-го в Египте, где акула убила итальянского отдыхающего. Жертву пытался спасти сотрудник береговой охраны, но хищница атаковала и его — мужчину с тяжёлыми рваными ранами доставили в больницу.

В США арестовали мужчину, который с ножом напал на акулу из-за мести
В США арестовали мужчину, который с ножом напал на акулу из-за мести

Ранее Life.ru сообщал, что российская туристка засняла акулу, плавающую рядом с пляжем Махмутлар в турецкой Аланье. После разговора с девушкой спасатель уверенно заявил, что хищница представляет угрозу для купающихся. Однако после консультации с руководством, его мнение резко изменилось. Позже он утверждал, что произошла ошибка: акулу он перепутал с безобидной рыбкой.

Александра Мышляева
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