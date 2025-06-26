Россиянин «заболел» раком, чтобы разводить девушек в Сети на встречи

В Москве мужчина годами притворялся онкобольным, чтобы встречаться с девушками. За это время он «пережил» несколько стадий рака, «лечение в Берлине» и даже «попытки расстаться с жизнью». Историю москвича рассказал SHOT.

В 2023 году Никита познакомился с Ксенией. Через полторы недели после первой встречи он заявил, что страдает раком. Молодые люди договорились продолжить общение на расстоянии. Вскоре их отношения переросли в романтические. Никита в один из дней сообщил, что улетает в Берлин на срочное лечение. Тем не менее пара продолжила общение, устраивая совместные завтраки и смотря фильмы онлайн.

После того как мужчина рассказал, что у него остановилось сердце на 40 секунд, Ксения решила лететь к нему. Параллельно она начала ходить в церковь, хотя до этого была атеисткой. Затем Никита обрушил на девушку новую порцию «шокирующих подробностей» из своей жизни: пересадка костного мозга, попытка покончить с собой, потеря брата, а затем и бабушки. Затем москвич рассказал Ксении, что вернулся домой, и у него снова выявили рак. При этом жить Никите, согласно его легенде, остался всего год.

Ксения из-за переживаний на нервной почве садится на антидепрессанты и транквилизаторы и даже страдает от заболеваний на фоне стресса из-за судьбы возлюбленного. Однако позже девушка выяснила, что никакого рака у Никиты нет. Зато есть жена и маленький ребёнок. Также выяснилось, что Ксения оказалась не единственной жертвой ловеласа. Для каждой девушки он выдумывал свою историю с невероятными подробностями.