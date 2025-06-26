«Лента» покупает челябинскую торговую сеть «Молния»
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«Лента» приобретает челябинскую сеть «Молл» с активами Spar и тремя распределительными центрами. О сделке сообщила пресс-служба компании.
Федеральная антимонопольная служба уже одобрила покупку, которая будет финансироваться за счёт собственных средств «Ленты». В рамках сделки перейдут 5 гипермаркетов, 18 супермаркетов и 49 магазинов у дома под брендом Spar, а также три логистических центра.
Магазины «Молнии» перейдут под управление соответствующих форматов «Ленты» с сохранением персонала. Интеграция распределительных центров должна повысить эффективность доставки и сократить издержки.
«Данная сделка — важный шаг в рамках стратегии дальнейшей трансформации «Ленты» в мультиформатного игрока на российском рынке», — отмечается в сообщении компании.
Ожидается, что приобретение укрепит позиции компании в Центральном Урале, где «Молл» занимает пятое место по выручке. Выручка «Молнии» за 2024 год составила 20,6 млрд рублей при торговой площади более 60 тыс. кв. м.
Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что благодаря введению разрешительного режима на кассовых операциях в российских магазинах удалось предотвратить продажу 1,2 миллиарда единиц нелегальной и некачественной продукции. Использование QR-кодов и автоматизированной системы проверки качества, встроенной в кассовые аппараты, позволяет эффективно бороться с распространением контрафактной и небезопасной продукции. Алиханов подчеркнул успешность внедрения технологии и планы по расширению ее применения.