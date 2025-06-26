«Лента» покупает челябинскую торговую сеть «Молния»

«Лента» приобретает челябинскую сеть «Молл» с активами Spar и тремя распределительными центрами. О сделке сообщила пресс-служба компании.

Федеральная антимонопольная служба уже одобрила покупку, которая будет финансироваться за счёт собственных средств «Ленты». В рамках сделки перейдут 5 гипермаркетов, 18 супермаркетов и 49 магазинов у дома под брендом Spar, а также три логистических центра.

Магазины «Молнии» перейдут под управление соответствующих форматов «Ленты» с сохранением персонала. Интеграция распределительных центров должна повысить эффективность доставки и сократить издержки.

«Данная сделка — важный шаг в рамках стратегии дальнейшей трансформации «Ленты» в мультиформатного игрока на российском рынке», — отмечается в сообщении компании.

Ожидается, что приобретение укрепит позиции компании в Центральном Урале, где «Молл» занимает пятое место по выручке. Выручка «Молнии» за 2024 год составила 20,6 млрд рублей при торговой площади более 60 тыс. кв. м.