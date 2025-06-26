Кремль заявил о фиктивности «российской угрозы» и целях её раскрутки на Западе
Песков: Запад использует мнимую угрозу РФ для выбивания денег налогоплательщиков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад использует образ мнимой угрозы со стороны России, чтобы оправдать расходы и продолжать финансирование поставок оружия Украине.
«Так называемая угроза со стороны России — это выдуманный, эфемерный предлог. Он нужен, чтобы выбивать деньги у собственных налогоплательщиков, те самые пресловутые 5%, и направлять их на дальнейшее вооружение Украины», — отметил Песков в беседе с журналистами 26 июня.
Ранее Марк Рютте призвал НАТО нарастить расходы на ПВО и ПРО на 400%. Он убеждает, что такие вложения позволят резко укрепить оборону Запада. Генсек альянса также заявляет, что «российская угроза» не исчезнет по завершению конфликта на Украине.