Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад использует образ мнимой угрозы со стороны России, чтобы оправдать расходы и продолжать финансирование поставок оружия Украине.

«Так называемая угроза со стороны России — это выдуманный, эфемерный предлог. Он нужен, чтобы выбивать деньги у собственных налогоплательщиков, те самые пресловутые 5%, и направлять их на дальнейшее вооружение Украины», — отметил Песков в беседе с журналистами 26 июня.