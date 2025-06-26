В 2024 году российский рынок облачных сервисов вырос на 26%, до 392 млрд рублей

В 2024 году объём российского рынка облачных сервисов достиг 392 млрд рублей с ежегодным ростом 26% с 2022 года. По прогнозу Apple Hills Digital и VK Tech, к 2029 году рынок вырастет более чем вдвое — с 304 до 801 млрд рублей при CAGR 21%.

Инфраструктура публичного облака (IaaS) демонстрирует особенно высокую динамику — рост в 29% за два года. Спрос на GPU-ускоренные серверы вырос рекордными темпами — 39,3%, что связано с расширением задач машинного обучения и аналитики больших данных.

Гибридные модели, включая частные облака (Private Cloud) и On-premises решения, занимают более 12% рынка — свыше 40 млрд рублей в 2024 году. Российские провайдеры предлагают решения для закрытых сред с усиленной информационной безопасностью и соответствием регуляторным требованиям.

Сегмент PaaS развивается медленнее: его доля — лишь 9% рынка публичных облаков, что вдвое ниже мирового уровня. Причина — отсутствие полноценной замены иностранным платформенным продуктам и нехватка комплексных AI-экосистем.

«Использование качественной аналитики рынка от Apple Hills Digital позволяет нам отслеживать актуальные тенденции в российском облаке и сохранять лидерство, выводя на рынок наиболее востребованные решения. Особенно детально мы наблюдаем за развитием IaaS и динамикой спроса на вычисления с GPU — это важный сигнал рынка для дальнейших технологических инвестиций», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

Объём российского рынка регулирует распространение в РФ практики внутреннего потребления облачных сервисов, которое учитывается отдельно от рыночного потребления. Такое устраивают крупные телеком или финансовые группы с развитой IT-инфраструктурой, предоставляя облачные сервисы для собственной экосистемы или работая с аффилированным провайдером. В 2024 году внутреннее потребление составило приблизительно 12% от общего объёма пользования сервисами в России, что эквивалентно 47 миллиардам рублей.