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22 мая, 23:13

В России создают концепцию «Цифрового неба» с AI-управлением

Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

АО «ГЛОНАСС» и «Платформа НТИ» готовят проект концепции «Цифровое небо России». Он объединит технологии из воздушного, космического и цифрового пространств.

Главная цель — создать межотраслевое регулирование, чтобы беспилотные воздушные суда соответствовали различным законам. Вводится новая область права — цифровое транспортное право, обеспечивающее единое пространство для передачи данных через спутники и дроны с помощью искусственного интеллекта.

В планах создать цифровую модель воздушного пространства с AI-управлением, стандарт «межспутникового роуминга» для обмена данными, регулирование воздушно-космических сетей как инфраструктурных объектов и решить проблемы с обменом данными между различными технологиями.

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Концепция также повысит безопасность полётов, особенно учитывая риски, связанные с ростом трафика и киберугрозами.

«Чтобы двинуться дальше, важно, чтобы бизнес и государство работали вместе»,приводит комментарий представителя АО «ГЛОНАСС» РБК.

Эксперты отмечают, что концепция повысит безопасность и обеспечит защиту данных от будущих угроз.

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Кстати, в мае Китай успешно запустил на орбиту инновационный спутник «Шиянь-19». Он предназначен для экспериментов в области технологий спутниковой связи.

Лия Мурадьян
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