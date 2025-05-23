В России создают концепцию «Цифрового неба» с AI-управлением

АО «ГЛОНАСС» и «Платформа НТИ» готовят проект концепции «Цифровое небо России». Он объединит технологии из воздушного, космического и цифрового пространств.

Главная цель — создать межотраслевое регулирование, чтобы беспилотные воздушные суда соответствовали различным законам. Вводится новая область права — цифровое транспортное право, обеспечивающее единое пространство для передачи данных через спутники и дроны с помощью искусственного интеллекта.

В планах создать цифровую модель воздушного пространства с AI-управлением, стандарт «межспутникового роуминга» для обмена данными, регулирование воздушно-космических сетей как инфраструктурных объектов и решить проблемы с обменом данными между различными технологиями.

Концепция также повысит безопасность полётов, особенно учитывая риски, связанные с ростом трафика и киберугрозами.

«Чтобы двинуться дальше, важно, чтобы бизнес и государство работали вместе», — приводит комментарий представителя АО «ГЛОНАСС» РБК.

Эксперты отмечают, что концепция повысит безопасность и обеспечит защиту данных от будущих угроз.