С 1 июля появятся новые социальные выплаты. Кому они положены и сколько составят С 1 июля начнут действовать новые меры социальной поддержки. При этом будут проиндексированы и уже существующие пособия и компенсации. Кто станет получать больше и на сколько? 26 июня, 21:20 С 1 июля 2025 года вырастут социальные выплаты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В Социальном фонде России сообщили, что на 2,4 миллиона человек выросло число получателей надбавки по уходу среди пенсионеров старше 80 лет. Это связано с новыми правилами, которые действуют с начала 2025 года. Теперь для большинства россиян выплата оформляется автоматически, тогда как ранее для этого нужно было писать заявление.

— Получать средства по уходу имеют право не только пенсионеры, достигшие 80 лет. Оно есть и у некоторых других граждан. Так, право на выплату имеют инвалиды первой группы, — пояснили в СФР.

Сейчас Социальный фонд проактивно оформляет выплату, которая представляет собой надбавку к пенсии. Это происходит после того, как пенсионеру исполняется 80 лет. Важный нюанс: не требуется доказывать факт ухода. Надбавку пенсионер в любом случае получит.

Теперь выплату получает больше людей, её размер стал выше. К тому же в дальнейшем выплата будет индексироваться.

Есть принципиальные новшества на региональном уровне, которые начинают действовать с 1 июля 2025 года. В частности, появятся новые социальные выплаты. Так, дополнительные меры поддержки появятся в Нижегородской области. С 1 июля 2025 года вступает в силу соответствующий региональный закон.

— В Нижегородской области появится региональный семейный капитал. Эта мера поддержки действует для семей, в которых в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года включительно родится ребёнок. Получить региональный семейный капитал смогут и люди, усыновившие ребёнка, — рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Суммы выплат будут различаться в зависимости от того, какой по счёту ребёнок родился или усыновлён в семье. Ежемесячные выплаты составят от 10 000 до 30 000 рублей. При этом в ряде случаев можно выбрать получение денег в форме целевых выплат. Суммы их достигают 1 миллиона рублей.

Потратить деньги из целевых выплат можно на чётко определённые цели. Так, их можно использовать для покупки жилья, автомобиля или оплаты образования детей.

В Нижегородской области выпущено также отдельное постановление о дополнительной мере социальной поддержки для семей с детьми. Оно касается детей, родившихся с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года. Мера поддержки — выплата в размере 20 000 рублей на каждого ребёнка, который родился в этот период.

В Калининградской области тоже появится новая мера поддержки семей с детьми, которая начнёт действовать с 1 июля. Так, многодетные семьи в регионе, которым положен бесплатный земельный участок, смогут получить вместо него единовременную денежную выплату.

В ряде регионов пройдёт повышение уже действующих выплат. Так, с 1 июля 2025 года в Тамбовской области повысят на 4,7% целый ряд выплат семьям с детьми. В частности, вырастут ЕДВ, определённые пособия на детей и компенсации детям-сиротам.

На Чукотке повысят социальные выплаты семьям оленеводов. Чтобы помочь людям, которые живут по традиционным обычаям и воспитывают детей в местах, где они пасут северных оленей, правительство региона установило ежегодные социальные выплаты. Семьи с детьми от 7 до 14 лет получат по 22 000 рублей в месяц, а с детьми от 14 до 18 лет — 44 000 рублей.

На Ставрополье расширили категории получателей ежемесячной социальной выплаты. Так, поддержку будут получать представители младшего начальствующего состава краевых управлений ФСИН и вневедомственной охраны Войск национальной гвардии.

В Красноярском крае семьи с детьми смогут не подавать заявления для получения социальной поддержки, если у них есть необходимые документы. Что касается ежегодного пособия на детей-школьников, то в регионе будут формировать выплатные списки в июле, а перечислять деньги в августе. Если семье нужно получить выплату раньше, то она может обратиться за мерой социальной поддержки, подав заявление.

Также в Социальном фонде напомнили, что с 2026 года СФР будет устанавливать региональные соцдоплаты к пенсии. Это сделает проще систему назначения выплат, а также снимет нагрузку со служб соцзащиты. Так, сейчас региональная доплата нередко приходит отдельно от основной пенсии. Получается путаница, и усложняется процедура учёта доходов. Пенсионерам нужно учитывать два разных поступления. После того как нововведение вступит в силу, все выплаты будут приходить одновременно.

Авторы Нина Важдаева