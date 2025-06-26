«Я фигачил семь лет без передышки»: Цискаридзе раскрыл способ побороть выгорание
Цискаридзе признался, что от выгорания ему помог отдых на Канарских островах
Цискаридзе на сцене. Обложка © ТАСС / Александр Куров
Артист балета Николай Цискаридзе признался, что сталкивался в жизни с сильнейшим эмоциональным выгоранием из-за трудовой загруженности, семь лет он работал практически без перерыва, после чего случилась депрессия. Об этом экс-премьер Большого театра рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.
«Был период в моей жизни, когда я фигачил семь лет без единой передышки на выходной, отпуск или перерыв. Итогом стали депрессия и эмоциональное выгорание. Я не хотел абсолютно ничего, даже людей не мог уже видеть, так меня всё раздражало», — поделился Цискаридзе.
Он признался, что выйти из этого состояния ему помог отдых на Канарских островах на протяжении нескольких месяцев. Сейчас, по словам Цискаридзе, ему пришлось научиться чередовать работу и отдых, чтобы вновь не столкнуться с выгоранием. Артист любит проводить время в одиночестве, наслаждаясь тишиной и уютной атмосферой вне рабочего времени.
Ранее Николай Цискаридзе откровенно рассказал, почему никогда не стремился создать семью и завести детей. По словам 51-летнего танцора, он с юных лет ощущал неприязнь к той огромной ответственности, которую несёт человек, обретая близких. Череда смертей родных и друзей настолько измотала его, что Цискаридзе решил никогда ни к кому не привязываться.