«Я фигачил семь лет без передышки»: Цискаридзе раскрыл способ побороть выгорание

Артист балета Николай Цискаридзе признался, что сталкивался в жизни с сильнейшим эмоциональным выгоранием из-за трудовой загруженности, семь лет он работал практически без перерыва, после чего случилась депрессия. Об этом экс-премьер Большого театра рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Был период в моей жизни, когда я фигачил семь лет без единой передышки на выходной, отпуск или перерыв. Итогом стали депрессия и эмоциональное выгорание. Я не хотел абсолютно ничего, даже людей не мог уже видеть, так меня всё раздражало», — поделился Цискаридзе.

Он признался, что выйти из этого состояния ему помог отдых на Канарских островах на протяжении нескольких месяцев. Сейчас, по словам Цискаридзе, ему пришлось научиться чередовать работу и отдых, чтобы вновь не столкнуться с выгоранием. Артист любит проводить время в одиночестве, наслаждаясь тишиной и уютной атмосферой вне рабочего времени.