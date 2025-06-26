Минобороны: Четыре украинских беспилотника сбиты в небе над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью. По информации Министерства обороны, это произошло 26 июня с 17:50 до 18:30 по московскому времени.

Ведомство сообщило, что дежурные силы ПВО успешно справились с задачей и сбили беспилотники, которые летели над территорией Брянска.

«26 июня с 17:50 мск до 18:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Брянской области», — сообщили в российском военном ведомстве.