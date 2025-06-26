Минобороны: Четыре украинских беспилотника сбиты в небе над Брянской областью
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью. По информации Министерства обороны, это произошло 26 июня с 17:50 до 18:30 по московскому времени.
Ведомство сообщило, что дежурные силы ПВО успешно справились с задачей и сбили беспилотники, которые летели над территорией Брянска.
«26 июня с 17:50 мск до 18:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Брянской области», — сообщили в российском военном ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 26 июня российские системы ПВО нейтрализовали 50 украинских беспилотников самолётного типа. Атака затронула восемь регионов России, при этом наибольшее число дронов — 23 — было уничтожено в Курской области.