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26 июня, 17:37

Минобороны: Четыре украинских беспилотника сбиты в небе над Брянской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью. По информации Министерства обороны, это произошло 26 июня с 17:50 до 18:30 по московскому времени.

Ведомство сообщило, что дежурные силы ПВО успешно справились с задачей и сбили беспилотники, которые летели над территорией Брянска.

«26 июня с 17:50 мск до 18:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Брянской области», — сообщили в российском военном ведомстве.

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Ранее Life.ru писал, что в ночь на 26 июня российские системы ПВО нейтрализовали 50 украинских беспилотников самолётного типа. Атака затронула восемь регионов России, при этом наибольшее число дронов — 23 — было уничтожено в Курской области.

Анастасия Никонорова
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