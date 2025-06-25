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Регион
25 июня, 17:35

Силы ПВО сбили над российскими регионами почти 20 вражеских БПЛА за три часа

МО РФ: Средства ПВО сбили 18 украинских дронов за три часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Системы ПВО за три часа сбили 18 украинских беспилотников над территорией России. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

«В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Атаке беспилотников подверглись сразу пять российских областей. Наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской областью — семь. Также системы ПВО отражали атаки беспилотников над Ульяновской (четыре БПЛА), Воронежской (три), Курской и Саратовской областями (по два).

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Ранее сообщалось, что Таганрог подвергся налёту украинских дронов — это привело к ряду повреждений. В частности, нарушена целостность оконных проёмов в лицее №28 и двух жилых многоэтажках. На улице Попова зафиксирован обрыв электропровода. Также в регионе произошёл пожар на стадионе «Форте Арена» в результате воздушной атаки.

Наталья Демьянова
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