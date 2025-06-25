Силы ПВО сбили над российскими регионами почти 20 вражеских БПЛА за три часа

Системы ПВО за три часа сбили 18 украинских беспилотников над территорией России. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

«В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Атаке беспилотников подверглись сразу пять российских областей. Наибольшее количество БПЛА было сбито над Брянской областью — семь. Также системы ПВО отражали атаки беспилотников над Ульяновской (четыре БПЛА), Воронежской (три), Курской и Саратовской областями (по два).