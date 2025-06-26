Анна Винтур уходит с поста главного редактора Vogue после 37 лет работы

Анна Винтур собирается оставить свою должность главного редактора Vogue после 37 лет работы в этом журнале. Как сообщает WWD, Vogue объявил о поиске нового руководителя отдела редакционного контента для американского издания.

В четверг Анна Винтур, 75-летний глобальный директор по контенту Condé Nast и международный редакционный директор Vogue, сообщила сотрудникам о начале поиска подходящего кандидата.

Хотя она ещё не подтвердила эту новость официально, известно, что Винтур не уходит из компании Condé Nast и планирует остаться на позиции глобального редакционного директора журнала.

Будучи главным контент-директором, Винтур отвечает за контент всех брендов издательства по всему миру, таких как Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appetit, Tatler, World of Interiors, Allure и других, за исключением The New Yorker, которым руководит Дэвид Ремник.

Винтур британская журналистка, с 1988 года занимающая пост главного редактора американской версии журнала Vogue, в декабре 2020 года получила новую должность от издательского дома Conde Nast.