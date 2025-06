Анна Винтур уходит с поста главного редактора Vogue после 37 лет работы

Будучи главным контент-директором, Винтур отвечает за контент всех брендов издательства по всему миру, таких как Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appetit, Tatler, World of Interiors, Allure и других, за исключением The New Yorker, которым руководит Дэвид Ремник.