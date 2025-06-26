Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 20:26

Взрыв прогремел на киностудии «Азербайджанфильм» в Баку

Вечером в четверг в центре Баку прогремел мощный взрыв на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы. Инцидент произошёл в пиротехнической зоне студии, где, по предварительным данным, взлетело на воздух снаряжение, использовавшееся во время съёмок.

Мощный взрыв прогремел на киностудии в Баку. Видео © Telegram / 1EWS.AZ

На месте происшествия разразился сильный пожар. По данным пресс-службы МЧС Азербайджана, сотрудники экстренных служб оперативно выехали на место инцидента для ликвидации последствий. В настоящее время информации о погибших или пострадавших не поступало.

Взрыв произошёл в полицейском колледже в Ингушетии
Взрыв произошёл в полицейском колледже в Ингушетии

Ранее Life.ru писал о взрыве в парке Калининграда. В результате ЧП пострадали двое детей. По предварительным данным, ребята обнаружили бесхозный ящик и попытались его поджечь. Внутри, предположительно, находился газовый баллон, который сдетонировал.

Обложка © Telegram / 1EWS.AZ

Юния Ларсон
  • Новости
  • Азербайджан
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar