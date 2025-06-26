Взрыв прогремел на киностудии «Азербайджанфильм» в Баку

Вечером в четверг в центре Баку прогремел мощный взрыв на киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы. Инцидент произошёл в пиротехнической зоне студии, где, по предварительным данным, взлетело на воздух снаряжение, использовавшееся во время съёмок.

Мощный взрыв прогремел на киностудии в Баку. Видео © Telegram / 1EWS.AZ

На месте происшествия разразился сильный пожар. По данным пресс-службы МЧС Азербайджана, сотрудники экстренных служб оперативно выехали на место инцидента для ликвидации последствий. В настоящее время информации о погибших или пострадавших не поступало.