DM: Дед новой главы MI6 Метревели был пособником нацистов по прозвищу «Мясник»
Блейз Метревели возглавит разведку MI6. Обложка © sis.gov.uk
Дед будущей главы британской разведки MI6 Блейз Метревели, Константин Добровольский, оказался нацистским коллаборационистом из оккупированного немцами украинского Чернигова. Об этом сообщает газета The Daily Mail.
«Согласно архивам Германии, женщина, которая с сентября будет отвечать за государственные секреты, является внучкой печально известного нацистского пособника, который шпионил и убивал для Адольфа Гитлера», — указано в материале.
По информации журналистов, Добровольский родился в 1906 году в одном из сёл Черниговской губернии. У него были немецкие и польские корни, а его мать была украинкой. Вырос он в семейном поместье площадью 526 гектаров. После Октябрьской революции 1917 года власти конфисковали его имущество.
Издание отмечает, что Добровольский встретил Великую Отечественную войну в Днепропетровске. Он быстро записался в Красную армию, чтобы позже дезертировать на сторону немцев. Это решение украинец по прозвищу «Мясник» принял в августе 1941 года. Сначала он служил в танковом отряде СС, а затем стал членом тайной полевой полиции вермахта.
Напомним, 47-летняя Блейз Метревели станет первой женщиной на посту главы секретной разведывательной службы Британии за 116 лет. Она ещё не вступила в должность, это произойдёт осенью.