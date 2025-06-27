Дед будущей главы британской разведки MI6 Блейз Метревели, Константин Добровольский, оказался нацистским коллаборационистом из оккупированного немцами украинского Чернигова. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

«Согласно архивам Германии, женщина, которая с сентября будет отвечать за государственные секреты, является внучкой печально известного нацистского пособника, который шпионил и убивал для Адольфа Гитлера», — указано в материале.

По информации журналистов, Добровольский родился в 1906 году в одном из сёл Черниговской губернии. У него были немецкие и польские корни, а его мать была украинкой. Вырос он в семейном поместье площадью 526 гектаров. После Октябрьской революции 1917 года власти конфисковали его имущество.

Издание отмечает, что Добровольский встретил Великую Отечественную войну в Днепропетровске. Он быстро записался в Красную армию, чтобы позже дезертировать на сторону немцев. Это решение украинец по прозвищу «Мясник» принял в августе 1941 года. Сначала он служил в танковом отряде СС, а затем стал членом тайной полевой полиции вермахта.