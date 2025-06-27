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27 июня, 03:33

DM: Дед новой главы MI6 Метревели был пособником нацистов по прозвищу «Мясник»

Блейз Метревели возглавит разведку MI6. Обложка © sis.gov.uk

Блейз Метревели возглавит разведку MI6. Обложка © sis.gov.uk

Дед будущей главы британской разведки MI6 Блейз Метревели, Константин Добровольский, оказался нацистским коллаборационистом из оккупированного немцами украинского Чернигова. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

«Согласно архивам Германии, женщина, которая с сентября будет отвечать за государственные секреты, является внучкой печально известного нацистского пособника, который шпионил и убивал для Адольфа Гитлера», — указано в материале.

По информации журналистов, Добровольский родился в 1906 году в одном из сёл Черниговской губернии. У него были немецкие и польские корни, а его мать была украинкой. Вырос он в семейном поместье площадью 526 гектаров. После Октябрьской революции 1917 года власти конфисковали его имущество.

Украинка, грузинка или британка. Кто на самом деле новая глава MI6 Блейз Метревели
Украинка, грузинка или британка. Кто на самом деле новая глава MI6 Блейз Метревели

Издание отмечает, что Добровольский встретил Великую Отечественную войну в Днепропетровске. Он быстро записался в Красную армию, чтобы позже дезертировать на сторону немцев. Это решение украинец по прозвищу «Мясник» принял в августе 1941 года. Сначала он служил в танковом отряде СС, а затем стал членом тайной полевой полиции вермахта.

Напомним, 47-летняя Блейз Метревели станет первой женщиной на посту главы секретной разведывательной службы Британии за 116 лет. Она ещё не вступила в должность, это произойдёт осенью.

Лия Мурадьян
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