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27 июня, 03:47

РАНХиГС: Россиян ждёт резкий всплеск числа мошеннических атак с июля 2025 года

Обложка © unsplash.com / Jonas Leupe

Обложка © unsplash.com / Jonas Leupe

Во второй половине 2025 года эксперты Президентской академии (РАНХиГС) прогнозируют значительный рост числа мошеннических схем, которые будут использовать уязвимости в системе противодействия мошенничеству, разработанной государством.

Одним из ключевых факторов риска является вступивший в силу с 1 июня 2025 года закон о запрете использования иностранных мессенджеров для официального взаимодействия. Мошенники уже разработали схему под названием «Единый агрегатор госуслуг», которая эксплуатирует недостаточную осведомлённость граждан о сути закона.

Как это работает:

  • Жертве звонят якобы сотрудники «нового информационного сервиса» — «Единого агрегатора госуслуг», утверждающие, что могут «переключать» между различными ведомствами;
  • Далее, под предлогом решения проблем — деньги в опасности, уголовное дело, компрометация данных — или необходимости получения государственной услуги, жертву подталкивают к переходу по фишинговой ссылке или скачиванию вредоносного приложения.

Цель мошенников – получить доступ к персональным данным и, в конечном итоге, к учетной записи на «Госуслугах».

Эксперты подчеркнули, что никакого «Единого агрегатора всех госуслуг» не существует. Специалисты посоветовали россиянам сохранять бдительность и предупредить своих близких о новой мошеннической схеме. Крайне важно не переходить по сомнительным ссылкам и не скачивать приложения из непроверенных источников, передают РИА «Новости».

Названы три категории россиян, которые больше всего интересуют мошенников
Названы три категории россиян, которые больше всего интересуют мошенников

Ранее россиян призвали не хранить на картах большие суммы. В МВД заявили, что крупная сумма денег на дебетовой карте делает человека приоритетной целью мошенников.

Юния Ларсон
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