РАНХиГС: Россиян ждёт резкий всплеск числа мошеннических атак с июля 2025 года

Во второй половине 2025 года эксперты Президентской академии (РАНХиГС) прогнозируют значительный рост числа мошеннических схем, которые будут использовать уязвимости в системе противодействия мошенничеству, разработанной государством.

Одним из ключевых факторов риска является вступивший в силу с 1 июня 2025 года закон о запрете использования иностранных мессенджеров для официального взаимодействия. Мошенники уже разработали схему под названием «Единый агрегатор госуслуг», которая эксплуатирует недостаточную осведомлённость граждан о сути закона.

Как это работает: Жертве звонят якобы сотрудники «нового информационного сервиса» — «Единого агрегатора госуслуг», утверждающие, что могут «переключать» между различными ведомствами;

Далее, под предлогом решения проблем — деньги в опасности, уголовное дело, компрометация данных — или необходимости получения государственной услуги, жертву подталкивают к переходу по фишинговой ссылке или скачиванию вредоносного приложения. Цель мошенников – получить доступ к персональным данным и, в конечном итоге, к учетной записи на «Госуслугах».

Эксперты подчеркнули, что никакого «Единого агрегатора всех госуслуг» не существует. Специалисты посоветовали россиянам сохранять бдительность и предупредить своих близких о новой мошеннической схеме. Крайне важно не переходить по сомнительным ссылкам и не скачивать приложения из непроверенных источников, передают РИА «Новости».