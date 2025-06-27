Определились все участники плей-офф клубного чемпионата мира по футболу
Игроки ФК «Реал» Мадрид Федерико Вальверде и Винисиус Жуниор. Обложка © X / Real Madrid C.F.
В США завершился групповой этап клубного чемпионата мира, который впервые проходит в обновлённом формате. По результатам трёх туров определились все участники и пары плей-офф.
В 1/8 финала сыграют:
«Палмейрас» (Бразилия) — «Ботафого» (Бразилия);
«Бенфика» (Португалия) — «Челси» (Англия);
ПСЖ (Франция) — «Интер Майами» (США);
«Фламенго» (Бразилия) — «Бавария» (Германия);
«Интер» (Италия) — «Флуминенсе» (Бразилия);
«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Монтеррей» (Мексика);
«Манчестер Сити» (Англия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия);
«Реал» Мадрид (Испания) — «Ювентус» (Италия).
Игры плей-офф пройдут с 27 июня по 13 июля. Финал состоится на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.
Ранее бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что РПЛ интереснее клубного чемпионата мира. Специалист добавил, что ему также интересны чемпионаты Италии и Испании, в меньшей степени Англии и Германии.