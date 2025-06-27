Определились все участники плей-офф клубного чемпионата мира по футболу

В США завершился групповой этап клубного чемпионата мира, который впервые проходит в обновлённом формате. По результатам трёх туров определились все участники и пары плей-офф.

В 1/8 финала сыграют: «Палмейрас» (Бразилия) — «Ботафого» (Бразилия); «Бенфика» (Португалия) — «Челси» (Англия); ПСЖ (Франция) — «Интер Майами» (США); «Фламенго» (Бразилия) — «Бавария» (Германия); «Интер» (Италия) — «Флуминенсе» (Бразилия); «Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Монтеррей» (Мексика); «Манчестер Сити» (Англия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия); «Реал» Мадрид (Испания) — «Ювентус» (Италия).

Игры плей-офф пройдут с 27 июня по 13 июля. Финал состоится на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.