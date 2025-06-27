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27 июня, 03:20

Определились все участники плей-офф клубного чемпионата мира по футболу

Игроки ФК «Реал» Мадрид Федерико Вальверде и Винисиус Жуниор. Обложка © X / Real Madrid C.F.

Игроки ФК «Реал» Мадрид Федерико Вальверде и Винисиус Жуниор. Обложка © X / Real Madrid C.F.

В США завершился групповой этап клубного чемпионата мира, который впервые проходит в обновлённом формате. По результатам трёх туров определились все участники и пары плей-офф.

В 1/8 финала сыграют:

«Палмейрас» (Бразилия) — «Ботафого» (Бразилия);

«Бенфика» (Португалия) — «Челси» (Англия);

ПСЖ (Франция) — «Интер Майами» (США);

«Фламенго» (Бразилия) — «Бавария» (Германия);

«Интер» (Италия) — «Флуминенсе» (Бразилия);

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Монтеррей» (Мексика);

«Манчестер Сити» (Англия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия);

«Реал» Мадрид (Испания) — «Ювентус» (Италия).

Игры плей-офф пройдут с 27 июня по 13 июля. Финал состоится на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

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Ранее бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что РПЛ интереснее клубного чемпионата мира. Специалист добавил, что ему также интересны чемпионаты Италии и Испании, в меньшей степени Англии и Германии.

Артур Лапсаков
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