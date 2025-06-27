За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников

В ночь на 27 июня российские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов было перехвачено над Ростовской (19 единиц) и Волгоградской (13 единиц) областями. Ещё четыре БПЛА сбито над Крымом, по одному — над Белгородской, Брянской и Самарской областями.