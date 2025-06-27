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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 июня, 04:33

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

В ночь на 27 июня российские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов было перехвачено над Ростовской (19 единиц) и Волгоградской (13 единиц) областями. Ещё четыре БПЛА сбито над Крымом, по одному — над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

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А в ночь на 26 июня ПВО России уничтожила 50 украинских беспилотников. Основной удар пришёлся на Курскую область, где было нейтрализовано 23 аппарата. Всего атаки затронули восемь российских регионов.

Артём Гапоненко
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