Посол в Норвегии рассказал о регулярных обращениях желающих переехать в Россию

Российское посольство в Норвегии регулярно получает запросы от иностранцев, желающих переехать в РФ. Как сообщил посол РФ в Осло Николай Корчунов, чаще всего с такими просьбами обращается молодежь, которая видит свое будущее в России и поддерживает традиционные ценности.

В 2024 году президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий переезд в РФ для иностранцев, не принимающих политику своих стран. Согласно документу, они могут временно проживать в России без подтверждения знания русского языка.

«Ежемесячно получаем порядка трёх-пяти обращений иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию. Это не только граждане Норвегии, но и других стран, постоянно проживающие здесь», — приводит слова дипломата РИА «Новости».

Он добавил, что в дипмиссию поступают и визовые заявки тех, кто уже определился с конкретной датой въезда в Россию и подготовился к такому шагу.

По его словам, большинство обратившихся — молодые люди, которые разделяют российские ценности, хотят работать и создать семью в РФ. Кроме того, остаётся популярной программа по переселению соотечественников, проживающих за границей.