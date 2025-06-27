Умный склад: В России создали ИИ-систему для слежки за простоем работников
В Новосибирске придумали ИИ-систему, управляющую запасами на складах
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В Новосибирском государственном техническом университете разработали инновационную систему управления складскими запасами на базе искусственного интеллекта. Этот инструмент способен моментально анализировать данные о наличии товаров и формировать рекомендации, которые помогают избежать простоев оборудования и персонала, сообщили в пресс-службе НГТУ.
Создатели подчёркивают, что их решение будет особенно полезно для компаний из сферы ритейла, производства и электронной коммерции. Система эффективно борется с проблемой избыточных запасов, которые значительно увеличивают расходы на хранение, а также с дефицитом товаров, приводящим к остановкам работы и снижению доходов.
«Это многомодульный онлайн-сервис для компаний с облачной архитектурой для интегрирования с информационной системой с целью управления всеми основными бизнес-процессами компании в единой программной среде», — пояснил разработчик Никита Чайка.
В основе технологии лежат алгоритмы машинного обучения для точного прогнозирования спроса. Разработчики также уделили внимание удобству интерфейса, обеспечив простоту и понятность использования для конечных пользователей.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что в нашей стране в скором времени появится центр развития искусственного интеллекта. Он также выделил задачу правительства, заключённую в предоставлении всем россиянам тех благ, которые может обеспечить ИИ.