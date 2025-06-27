Умный склад: В России создали ИИ-систему для слежки за простоем работников

В Новосибирском государственном техническом университете разработали инновационную систему управления складскими запасами на базе искусственного интеллекта. Этот инструмент способен моментально анализировать данные о наличии товаров и формировать рекомендации, которые помогают избежать простоев оборудования и персонала, сообщили в пресс-службе НГТУ.

Создатели подчёркивают, что их решение будет особенно полезно для компаний из сферы ритейла, производства и электронной коммерции. Система эффективно борется с проблемой избыточных запасов, которые значительно увеличивают расходы на хранение, а также с дефицитом товаров, приводящим к остановкам работы и снижению доходов.

«Это многомодульный онлайн-сервис для компаний с облачной архитектурой для интегрирования с информационной системой с целью управления всеми основными бизнес-процессами компании в единой программной среде», — пояснил разработчик Никита Чайка.

В основе технологии лежат алгоритмы машинного обучения для точного прогнозирования спроса. Разработчики также уделили внимание удобству интерфейса, обеспечив простоту и понятность использования для конечных пользователей.