Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 08:47

Умный склад: В России создали ИИ-систему для слежки за простоем работников

В Новосибирске придумали ИИ-систему, управляющую запасами на складах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / THICHA SATAPITANON

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / THICHA SATAPITANON

В Новосибирском государственном техническом университете разработали инновационную систему управления складскими запасами на базе искусственного интеллекта. Этот инструмент способен моментально анализировать данные о наличии товаров и формировать рекомендации, которые помогают избежать простоев оборудования и персонала, сообщили в пресс-службе НГТУ.

Создатели подчёркивают, что их решение будет особенно полезно для компаний из сферы ритейла, производства и электронной коммерции. Система эффективно борется с проблемой избыточных запасов, которые значительно увеличивают расходы на хранение, а также с дефицитом товаров, приводящим к остановкам работы и снижению доходов.

«Это многомодульный онлайн-сервис для компаний с облачной архитектурой для интегрирования с информационной системой с целью управления всеми основными бизнес-процессами компании в единой программной среде», — пояснил разработчик Никита Чайка.

В основе технологии лежат алгоритмы машинного обучения для точного прогнозирования спроса. Разработчики также уделили внимание удобству интерфейса, обеспечив простоту и понятность использования для конечных пользователей.

Искусственный интеллект думает как люди — то, что обнаружили учёные, заставит вас содрогнуться
Искусственный интеллект думает как люди — то, что обнаружили учёные, заставит вас содрогнуться

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что в нашей стране в скором времени появится центр развития искусственного интеллекта. Он также выделил задачу правительства, заключённую в предоставлении всем россиянам тех благ, которые может обеспечить ИИ.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Новости науки
  • Искусственный интеллект
  • Научпоп
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar