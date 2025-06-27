«Заботливое» платье принцессы Дианы продали на аукционе за $520 тысяч

Принадлежавшее принцессе Уэльской Диане синее шёлковое платье с цветами было продано с торгов за 520 тысяч долларов, сообщил американский аукционный дом Julien's Auctions. Этот наряд британцы прозвали «заботливое платье», так как леди Ди появлялась в нём исключительно во время благотворительных миссий в детдомах, больницах, домах для престарелых.

Организаторы аукциона установили стартовую цену лота в размере 50 тысяч долларов. О покупателе платья информация не разглашается. Также с торгов ушли более 300 других предметов, связанных с Дианой и членами королевской семьи. Среди наиболее интересных лотов — сумка Dior, подаренная принцессе бывшей первой леди Франции Бернадетт Ширак, нежно-розовая шляпка леди Ди, её повседневные платья, туфли, а также открытки, которые принцесса лично подписывала для близких.

«Эти наряды и вещи <…> раскрывают человеческие истории, стоящие за короной. Стиль принцессы Дианы сохраняет актуальность не только потому, что это красиво, но и потому, что в нём много эмпатии, это отражение женщины, которая стала и остаётся «народной принцессой», — рассказали организаторы торгов.