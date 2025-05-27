Принц Уильям попросил Гарри развестись с Меган Маркл ради возвращения в семью
Уильям и Гарри. Обложка © ТАСС / AP / Martin Meissner
Принц Уильям готов восстановить отношения со своим братом Гарри, но выдвинул обязательное условие — расторжение брака с американской актрисой Меган Маркл. Будущий правитель считает, что именно она стала причиной разлада в королевской семье.
Как сообщает источник издания Radar Online, Уильям полагает, что его брат тоскует по родине, но находится под сильным влиянием супруги. По данным инсайдера, хотя герцог Сассекский осознаёт ситуацию, его гордость мешает сделать первый шаг к примирению с родными.
«Уильям знает о слухах вокруг Гарри и Меган. Более того, он видел, как принц превратился в другого человека прямо на глазах. Уильям считает, что за это ответственна Маркл, и он никогда не простит её», — сказал собеседник издания.
Ранее стало известно, что визит принца Гарри на Украину спровоцировал острую реакцию в королевской семье. Как сообщают осведомлённые источники, принц Уильям пришёл в ярость, узнав о поездке младшего брата во Львов, где тот встретился с украинскими военными. Особое возмущение наследника престола вызвал тот факт, что ему самому ранее запретили совершить аналогичный визит.