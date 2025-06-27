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27 июня, 09:54

«Микробиомы на память»: Россиянки платят сотни тысяч за портреты из раскрашенной плесени

SHOT: Россиянки массово покупают биопортреты из плесени за сотни тысяч рублей

Россиянки начали покупать необычные портреты из раскрашенной плесени стоимостью в сотни тысяч рублей. Женщины собирают микробиомы с разных частей тела: подмышек, пупка и носа, после чего создают «плесень на память», пишет SHOT.

Россиянки создают уникальные портреты из своей микрофлоры. Видео © SHOT

Оригинальный тренд предлагает московская биохудожница. Процесс выглядит так: женщины берут специальную палочку, похожую на ту, что используют для тестов на коронавирус, и протирают кожу в области носа, лба, шеи, подмышек и пупка, собирая таким образом бактерии, вирусы и грибы с кожи.

Затем художница помещает собранные микробиомы в чашку Петри — лабораторный сосуд для роста микроорганизмов. Несмотря на то, что он должен быть стерильным, создательница добавляет краску, мелкие предметы или даже любимую косметику, что приводит к появлению разноцветной плесени.

После этого смесь заливают в эпоксидную смолу для долговечности. Хотя этот процесс сложно назвать настоящими научными процедурами, многим такое нравится. Цена такого уникального арт-объекта составляет около 314 000 рублей.

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Ранее дерматолог Юлия Галлямова призвала россиянок отказаться от использования перманентного маркера в макияже, несмотря на его популярность в косметических трендах. Она пояснила, что это средство может вызвать рак кожи и другие опасные заболевания, так как оно не предназначено для контакта с кожей. Эксперт выделила аллергическую реакцию как наиболее вероятный риск. Также химические вещества маркера при взаимодействии с солнечным светом могут привести к серьёзному ожогу.

Обложка © SHOT

Анастасия Никонорова
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