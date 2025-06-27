В Ростовской области пьяные посиделки отца с сыном закончились перестрелкой

В станице Егорлыкской разыгралась семейная трагедия: 63-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с 35-летним сыном. По данным следствия, словесная перепалка переросла в перестрелку — отец достал ружьё и произвёл несколько выстрелов.

Следственные мероприятия в Егорлыкской. Видео © СК Ростовской области

Молодой человек получил серьёзные ранения: дробь попала в плечо, кисть и бедро. Медики оперативно госпитализировали пострадавшего.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Следственный комитет завершил расследование и направил уголовное дело в суд. Теперь пожилому мужчине предстоит ответить перед законом за свое преступление.