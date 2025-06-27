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27 июня, 12:48

В Ростовской области пьяные посиделки отца с сыном закончились перестрелкой

В Ростовской области пьяный 63-летний отец расстрелял 35-летнего сына из ружья

В станице Егорлыкской разыгралась семейная трагедия: 63-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с 35-летним сыном. По данным следствия, словесная перепалка переросла в перестрелку — отец достал ружьё и произвёл несколько выстрелов.

Следственные мероприятия в Егорлыкской. Видео © СК Ростовской области

Молодой человек получил серьёзные ранения: дробь попала в плечо, кисть и бедро. Медики оперативно госпитализировали пострадавшего.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Следственный комитет завершил расследование и направил уголовное дело в суд. Теперь пожилому мужчине предстоит ответить перед законом за свое преступление.

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На днях неизвестный обстрелял пассажирский автобус в Красноярске. Пострадал по меньшей мере один человек. Огонь открыли, предположительно, из травматического оружия. Следствие изучает версию о том, что стрелявший мог находиться в одном из домов неподалёку.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lasse Johansson

Юрий Лысенко
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