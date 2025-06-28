С 1 июля подорожают три валюты. Что тревожит экономистов На валютном рынке в конце июня настал интригующий момент. В следующем месяце ожидается усиление волатильности — и для этих прогнозов есть все основания. Экономисты назвали три валюты, которые подорожают с 1 июля. 27 июня, 21:20 Стало известно, какие валюты укрепятся с 1 июля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Что произошло на валютном рынке в конце июня

Основными факторами влияния на курс рубля с 1 июля 2025 года станут показатели торгового баланса (экспорта и импорта, сальдо счёта текущих операций), операции со стороны экспортёров и спрос на рублёвые активы, операции Банка России, геополитический фон. Об этом рассказала ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

— Сжатие экспорта ввиду неблагоприятной ценовой конъюнктуры на рынке нефти при восстановлении импорта носит негативный характер для рубля. Однако пока разрыв между импортом и экспортом невелик, а объём от продаж валюты экспортёрами формирует дополнительное предложение, что приводит к равновесию в динамике курса рубля, — пояснила Наталия Пырьева.

Экономистов тревожит ситуация на рынке нефти. С одной стороны, усиление конфликта на Ближнем Востоке может привести к удорожанию стоимости нефти, что благоприятно для рубля. Урегулирование конфликта может привести к снижению цен на нефть до уровней апреля-мая, что в перспективе будет играть против более крепкого рубля.

— Важно также оценивать уровень дисконта к отечественным сортам нефти — сейчас дисконт сузился вследствие конфликта на Ближнем Востоке, что является позитивным фактором для рубля. Тем не менее в моменте рубль не реагирует на динамику нефтяных котировок, поскольку прямая корреляция уже давно отсутствует, — добавила Наталия Пырьева.

Какие валюты подорожают с 1 июля

В июле динамика курсов валют станет активнее. Экспорт сократится, импорт будет расти. К тому же высока вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки. В результате с 1 июля начнёт расти курс доллара, евро и юаня.

— Курс доллара будет ближе к 85, евро — 95, юань — 11,5 рубля. Сейчас поддержку курсу нацвалюты окажет июньский налоговый период, но пик платежей экспортёров в бюджет уже прошёл, — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В целом ожидается постепенное усиление тренда на ослабление рубля. Курс доллара будет двигаться ближе к 85. На курс валют начиная с июля и в дальнейшем будут влиять заседания Центробанка и геополитика. Такой прогноз сделал руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.

— Высокие ставки в экономике и геополитический риск ввиду конфликта на Ближнем Востоке выступают факторами поддержки рубля, тогда как постепенно восстанавливающийся импорт и спрос на валюту со стороны населения в период отпусков удерживают рубль от дальнейшего укрепления. Мы полагаем, что в июле рубль продолжит консолидироваться в узком диапазоне 77–82 рубля за доллар США, — считает Наталия Пырьева.

Авторы Нина Важдаева