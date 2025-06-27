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27 июня, 12:35

ГП и ФНС пресекли уклонение от налогов на 7 млрд при реализации нацпроектов

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Совместная работа Генеральной прокуратуры и Федеральной налоговой службы позволила выявить и пресечь масштабные схемы уклонения от налогов при реализации национальных проектов. В ходе проверок особое внимание уделялось контролю за исполнением таких ключевых программ, как «Демография», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение» и «Образование», общий объём финансирования которых превышает 2 триллиона рублей ежегодно.

Проверки выявили, что некоторые компании-исполнители намеренно создавали фиктивные обязательства, чтобы впоследствии объявить о банкротстве и вывести активы. В результате принятых мер взыскано 7,2 млрд рублей недоимок, исключена искусственная задолженность на 1,3 млрд рублей, возвращено имущество и средства на 670 млн рублей, а в бюджет поступило дополнительно 4 млрд рублей налогов.

«Обеспечено признание законными и обоснованными решений фискальных органов о взыскании недоимок по обязательным платежам в размере 7,2 млрд рублей со стороны недобросовестных исполнителей национальных проектов»,сообщили в надзорном ведмостве.

Эти меры позволили пресечь незаконные схемы и обеспечить целевое использование бюджетных средств, направленных на реализацию важнейших государственных программ. Надзорные органы продолжают работу по выявлению подобных нарушений и привлечению виновных к ответственности.

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Ранее стало известно, что по инициативе прокуратуры стартовало судебное разбирательство, целью которого является конфискация в госказну имущества экс-главы правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимир Кайшева. Стоимость активов оценивают более чем в 41,9 миллиарда рублей.

Юрий Лысенко
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