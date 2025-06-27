Каменный век близок: В «Симпсонах» увидели страшное пророчество про 29 июня 2025 года

Поклонники «Симпсонов» нашли очередное предсказание в сюжете американского мультсериала. Согласно фанатской теории, подкрепленной внимательным анализом эпизодов, 29 июня 2025 года может стать датой, когда мир погрузится в хаос.

В одном из эпизодов 1998 года, Спрингфилд охватывает масштабное отключение электроэнергии. Момент перед наступлением тьмы запечатлевает дату на календаре — 29 июня. Профессор Фринк в панике предрекает конец света, в то время как Кент Брокман, сохраняя хладнокровие, прощается с телезрителями, намекая на возвращение в каменный век.

Интрига усиливается эпизодом 2013 года, где мистер Бернс вскользь упоминает о запланированном энергетическом коллапсе. Пауза, поставленная в определённый момент, чётко демонстрирует дату — 29 июня 2025 года. Будет ли это всемирное отключение электроэнергии, экономический крах или нечто еще более апокалиптичное — остаётся лишь гадать, но фанаты «Симпсонов» уверены, что сериал вновь предсказал будущее.