Каменный век близок: В «Симпсонах» увидели страшное пророчество про 29 июня 2025 года
Фанаты «Симпсонов» нашли в мультфильме указание на конец света 29 июня 2025 года
Обложка © «Симпсоны» (сериал 1989 – ...), режиссёры Микель Б. Андерсон, Джим Рирдон и др., сценаристы Джеймс Л. Брукс, Мэтт Грейнинг / Kinopoisk
Поклонники «Симпсонов» нашли очередное предсказание в сюжете американского мультсериала. Согласно фанатской теории, подкрепленной внимательным анализом эпизодов, 29 июня 2025 года может стать датой, когда мир погрузится в хаос.
В одном из эпизодов 1998 года, Спрингфилд охватывает масштабное отключение электроэнергии. Момент перед наступлением тьмы запечатлевает дату на календаре — 29 июня. Профессор Фринк в панике предрекает конец света, в то время как Кент Брокман, сохраняя хладнокровие, прощается с телезрителями, намекая на возвращение в каменный век.
Интрига усиливается эпизодом 2013 года, где мистер Бернс вскользь упоминает о запланированном энергетическом коллапсе. Пауза, поставленная в определённый момент, чётко демонстрирует дату — 29 июня 2025 года. Будет ли это всемирное отключение электроэнергии, экономический крах или нечто еще более апокалиптичное — остаётся лишь гадать, но фанаты «Симпсонов» уверены, что сериал вновь предсказал будущее.
Ранее сообщалось, что в финальной серии 36-го сезона мультсериала «Симпсоны» сценаристы решили попрощаться с одним из ключевых персонажей — Мардж Симпсон. На небесах у неё всё складывается удачно — она вышла замуж за Ринго Старра из The Beatles. А на земле её дети, Барт и Лиза, становятся чужими друг для друга людьми. Однако поклонники сериала уже раскритиковали эпизод и выразили надежду, что сценаристы найдут способ вернуть Мардж к жизни.