В «Симпсонах» попрощались с одним из ключевых персонажей

В финальной серии 36-го сезона мультсериала «Симпсоны» сценаристы решили попрощаться с одним из ключевых персонажей — Мардж Симпсон. Об этом стало известно после выхода эпизода «Чужие дела».

В серии Мардж беспокоится о том, что её дети, Барт и Лиза, теряют связь друг с другом после прекращения совместного просмотра шоу «Щекотка и Царапка». Опасения матери оказываются небеспочвенными — спустя 35 лет брат и сестра становятся чужими друг другу людьми.

В будущем Лиза занимает пост комиссара NBA, а Барт руководит нелегальным домом престарелых, где Гомер доживает свой век после кончины супруги. Создатели мультсериала решили не раскрывать, чем заканчивается эта история. Известно лишь, что на небесах у Мардж всё складывается удачно — она вышла замуж за Ринго Старра из The Beatles.

Поклонники мультсериала неоднозначно отреагировали на уход героини. Однако, учитывая, что впереди ещё 4 сезона, многие надеются на возвращение Мардж.