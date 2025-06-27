В Киргизии из-за прорыва горного озера эвакуировали 950 человек

В Иссык-Атинском районе Чуйской области Киргизии спасатели эвакуировали 950 человек. Причиной стал прорыв дамбы на горном озере Такыр-Тор.

Прорыв дамбы на озере в Киргизии. Видео © МЧС Киргизии

Дамба прорвалась в 17:31 по местному времени (14:31 мск). Поток воды смыл мост между селами Алмалуу и Горная Серафимовка. Для эвакуации жителей задействовали около 20 автобусов, сообщает «Sputnik Кыргызстан».

В настоящее время уровень воды стабилизировался. В этом районе перекрыли движение. Работы по расчистке и восстановлению дороги продолжаются. По информации, жилые дома и другие объекты инфраструктуры не пострадали. Эвакуированные временно разместились в школе, мечети, доме культуры и интернате в соседних пунктах.