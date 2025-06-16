Ира вышла из себя и затопила Дагомыс

В Краснодарском крае река Ира вышла из берегов и затопила Дагомыс, а также трассу Джубга — Сочи. Штормовое предупреждение будет действовать до конца суток.

В Сочи река Ира вышла из берегов. Видео © SHOT

Вода скопилась на участке Батумского шоссе. На место направили федеральные дежурные бригады дорожников для принятия мер, сообщил глава города Андрей Прошунин в своём Telegram-канале.

За последние сутки в Адлере выпало столько осадков, сколько обычно бывает за две недели, а в некоторых районах даже месячная норма. На спуске с Мамайского перевала произошёл оползень, что привело к остановке движения. В Виноградном переулке автомобили срывает с парковок.

Сегодня и завтра штормовое предупреждение продолжит действовать. Жителям и гостям курорта не стоит в эти дни отдыхать по берегам рек и на незакрепленных территориях вдоль моря. Официальные пляжи мы временно закрыли для купания, — проинформировал Прошунин.

Сейчас небо прояснилось, но синоптики прогнозируют продолжение дождей.

«В настоящее время уровень воды не достиг критических отметок. Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме. Угрозы подтопления населенных пунктов нет» — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.